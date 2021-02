“Non sono stato sentito o coinvolto in alcuno modo e da nessun livello politico. Non che ce ne fosse bisogno della mia opinione, intendiamoci. Siccome molti, come d’altronde ha fatto lei, me lo chiedono dico semplicemente come stanno le cose: sono informato attraverso i giornali ed i mezzi di comunicazione. Siamo in presenza di un quadro confuso e frammentato che desta grande preoccupazione per la prospettiva che si lascia facilmente intravedere e che si può delineare. È evidente la mancanza di una guida e di una direzione politica responsabile, intelligente ed inclusiva che espone e mette in una spirale distruttiva energie e risorse che invece dovrebbero essere preservate e sinceramente aiutate a costruire un percorso virtuoso nell’interesse della Calabria prima ancora che del campo delle forze riformiste, progressiste e di sinistra”