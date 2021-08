Mario Oliverio resta nella psrtita, confermando la sua intenzione a ricandidarsi alla guida della Regione Calabria.

E lo fa con un post sulla sua pagina Facebook e con l’hashtag #primadituttolacalabria, l’ex governatore scrive, “Ci sono momenti nella vita delle comunità e delle persone in cui la difesa della dignità e dell’autonomia vengono prima di tutto. Sono condizione per un futuro di libertà e di riscatto”.

Il 3 e 4 ottobre ci sarà anche lui e sarà il quarto candidato come presidente della Regione Calabria.

Nei giorni scorsi avevo chiesto sia a de Magistris che alla Bruni un passo indietro per ritirare la sua candidatura, ma le risposte non hanno avuto l’esito positivo e quindi Oliverio resta nel campo per competere alle prossime regionali.

A questo punto non resta che iniziare le formalità di rito come la raccolta delle firme per la presentazione delle liste che scadrà tra due settimane e poi inizierà la vera e propria campagna elettorale.

(GiLar)