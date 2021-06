Regionali: martedì 22/06, ore 11, c.destra presenta a Lamezia ticket Occhiuto-Spirlì All'incontro con i giornalisti parteciperanno i leader di Forza Italia, Lega e Fratelli Italia, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni (in collegamento via Zoom), e la responsabile azzurra per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli