Sono tante le emergenze da affrontare per il rilancio della Calabria e per arrivare a superarle è necessario incontrare e dare ascolto ai sindaci, figure preziose nella gestione dei territori. Il primo tavolo deve coinvolgere i primi cittadini della nostra regione che può vantare tantissimi esempi di amministrazioni virtuose e guidate da personalità competenti e capaci. È da tempo che insisto con la proposta del Sindaco della Calabria, è da settimane che incontro tanti esponenti delle diverse province e ciò rappresenta per me una occasione di crescita continua. Sarebbe necessario, però, che questa pratica sia condivisa anche dagli altri candidati a Presidente della Regione perché solo dando centralità ai sindaci si può trovare il metodo giusto per risollevare la nostra regione. A tal proposito sono pronto a presentare in Senato un emendamento che cancelli l’incompatibilità tra la figura del Consigliere Regionale e quella del Sindaco seguendo la norma che già consente a un Sindaco di un comune sotto i 15.000 abitanti di essere parlamentare. Si tratta di una proposta concreta e ispirata a dare valore a chi ogni giorno è immerso nelle amministrazioni dei territori, una trincea da cui attingere competenze e senso pratico.