“Ci sono battaglie che devono unire e una di queste è quella sulla sanità, per questo propongo a tutti i canditati a Presidente della Regione di firmare un patto che ci impegni a sostenere la fine della stagione del commissariamento, l’immediato ripiano del debito da parte del Governo, la riapertura degli ospedali chiusi e il potenziamento di tutte le strutture territoriali”. Così il candidato a Presidente, Ernesto Magorno che annuncia la prima tappa del viaggio tra i talenti della Calabria in vista delle prossime elezioni regionali. “Si parte da Vibo Valentia, da poco eletta capitale del libro 2021-continua Magorno- sabato 5 giugno per un appuntamento che si terrà a palazzo Santa Chiara alle ore 11. Iniziamo il nostro tour elettorale – spiega il Sindaco Magorno – con il preciso intento di portare alla ribalta la Calabria delle bellezze e dei talenti e abbiamo scelto come punto di partenza Vibo Valentia, che in qualche modo rappresenta in modo simbolico il volto di una regione carica di potenzialità e ricchezze e ha bisogno di credere in se stessa per invertire un destino che, nell’immaginario collettivo, la vorrebbe condannata all’emarginazione e alla povertà.

La leva del riscatto sarà potente e noi intendiamo azionarla”.