“Bisogna superare le contrapposizioni presenti in Calabria, andare oltre l’esistenza delle Calabrie. È necessario mettere al centro gli interessi dei cittadini calabresi superando ogni divisione e ritrovando l’unità. Per questo serve il Sindaco della Calabria. È un progetto, questo, che attira sempre maggiori curiosità e in queste settimane in tanti si stanno avvicinando a questa idea. Noi come Italia Viva dobbiamo essere bravi a superare ogni recinto e a dialogare con le energie che vogliono il rilancio della nostra regione. Un rilancio che passa valorizzando talenti come Sibari, luogo che sintetizza la grandezza che abbiamo ereditato”.