Buon lavoro alla Senatrice, Silvia Vono, con cui è iniziato il percorso in vista delle prossime elezioni regionali calabresi. Si tratta di un appuntamento importante per il futuro della nostra regione e proprio per questo non posso non sottoscrivere la sua dichiarazione di questa mattina. Italia Viva è aperta al dialogo con tutte le forze politiche senza preclusione alcuna e, soprattutto, con la consapevolezza che non ha alcun senso porre delle barriere ideologiche in una fase delicata come quella che stiamo vivendo.