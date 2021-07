“Oggi la candidatura di Mario Occhiuto alla presidenza della Calabria è frutto di una delle regole che sono saltate e quindi la valutazione va fatta”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, riferendosi al candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Calabria. E ha ribadito: “Su questo stiamo discutendo al nostro interno. La valutazione va fatta su quale sia il candidato più competitivo”.

Sembra pure che è stato messo in discussione il ticket sulla vicepresidenza all’attuale facebte funzioni Nino Spirlì, “Stiamo discutendo al nostro interno e noi non facciamo scelte di partito che vengano prima del bene dei cittadini, partiamo sempre da quello che serva ai cittadini”.