Si è deciso, sarà Maria Antonietta Ventura la candidata presidente alle prossime elezioni regionali, scelta per guidare la coalizione del centrosinistra. Dopo il forfait del candidato designato, Nicola Irto, insieme ad altrettanti numerosi rifiuti incassati, il Partito Democratico ha sciolto le riserve su una persona che fa riferimento al mondo imprenditoriale.

Chi è Maria Antonietta Ventura?

Maria Antonietta Ventura, classe ’68, lo scorso 15 febbraio è stata eletta presidente del Comitato regionale per l’Unicef della Calabria, chiamata a ricoprire il ruolo di Francesco Samengo. Imprenditrice e madre di due figli, Maria Antonietta Ventura vive e lavora in Calabria. Sin da giovanissima entra in contatto con il mondo industriale dell’armamento ferroviario, attività avviata dal nonno nel primo ventennio del secolo scorso ed affermatasi sotto la guida del padre, all’età di 20 anni è entrata ufficialmente nell’attività di famiglia che oggi è un’azienda leader europeo in tale settore per lo scartamento ridotto, e terza a livello nazionale, con un una forza lavoro di settecento dipendenti diretti.