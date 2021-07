Manca solo l’ufficialità, ma sembra che il centrosinistra abbia scelto il candidato per le regionali, la scienziata Amalia Bruni, nota luminare in tutto il mondo.

Dopo la la rinuncia di Maria Antonietta Ventura, il centrosinistra ha scelto di candidare una figura di spicco nel mondo della Neurogenetica, allieva di Rita Levi Montalcini.

Direttrice del centro regionale di Neurogenetica e che in questi anni ha combattuto per mantenere i finanziamenti del centro.

Stasera alle 18.30 si riunirà la coalizine di centrosinistra composta da PD, M5s, Art 1, Socialisti, Verdi, Io resto in Calabria, A testa alta, Calabria civica, Repubblicani europei e Demos.