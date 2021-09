“Occhiuto darà almeno 25 punti di distacco dal secondo arrivato, quindi non so come altri possano dire che vedono le coalizioni appianate”, così il leader del Carroccio Matteo Salvini nella sua tappa a Mileto.

E riferendosi ai sondaggi pubblicati ieri, “Non si può parlare di sondaggi”.

“Anche a me sarebbe piaciuto vedere ieri sera il Milan vincere a Liverpool, ma purtroppo il Milan ha perso e quindi la realtà è questa. La Lega sarà il primo partito in Calabria della coalizione di centrodestra”.

E la Calabria “merita più attenzione di Milano o Torino”. Lo stesso dichiara che viene spesso in Calabria “perché è una terra che ha una disoccupazione giovanile che sfiora il 50% e merita più attenzione rispetto alla mia Milano o a Torino che hanno fortunatamente altri problemi, ma non problemi di queste dimensioni”.

E sull’immigrazione ancora bordate al ministro Lamorgese, “Porte aperte a donne, uomini e bambini che scappano dai talebani e dai tagliatori di gola islamici e sono alcune migliaia. Il problema è che in Calabria e Sicilia, nelle ultime ore, stanno sbarcando migliaia di clandestini che arrivano da Paesi africani e asiatici dove non c’è nessun tipo di guerra e soprattutto dove non c’è nessun tipo di vaccino”.