“Appresa la notizia dell’avvicendamento alla Questura di Reggio Calabria tra il Dott. Maurizio Vallone ed il Dott. Bruno Megale, non posso che esprimere un sentito ringraziamento per l’egregio lavoro svolto dal Dott. Vallone anche nell’emergenza COVID e le mie congratulazioni per il prestigioso incarico che andrà a ricoprire al dipartimento. Un sincero benvenuto al nuovo Questore Dott. Megale, reggino, sicuro che svolgerà l’importante e delicato ruolo nel migliore dei modi, esprimendo al massimo la sua riconosciuta professionalità”, ha concluso il senatore forzista Marco Siclari.