“Adesso basta, la misura è colma, non accetteremo ulteriori strumentalizzazioni. Il comportamento dell’opposizione è inaccettabile, governato da un atteggiamento mistificante, provocatorio, pretestuoso, strumentale, bugiardo. Si utilizzano mezzucci, strategie basse, sintomo di un modus irresponsabile e sguaiato di intendere il proprio impegno ed il ruolo istituzionale affidatoci dai cittadini”. E’ quanto affermano in una nota i Consiglieri di maggioranza a Palazzo San Giorgio.

“E’ evidente che la minoranza sia ormai ostaggio di posizioni estremiste, aizzate dall’ormai ex candidato sindaco Massimo Ripepi, un modus operandi che non dovrebbe appartenere a chi ricopre un ruolo di rappresentanza all’interno delle istituzioni. Se intendono continuare su questo spartito, facciano pure, i cittadini hanno già un’idea chiarissima dell’assoluta inutilità di un atteggiamento velleitario e strumentale. Per quanto ci riguarda non ci lasceremo trascinare in questo assurdo gioco al ribasso, che trae la propria linfa esclusivamente dalle più becere bugie e dalla mistificazione dei fatti”.

“Il regolamento per il funzionamento delle Commissioni è una proposta di buon senso, articolata ed integrata anche grazie agli emendamenti condivisi con diversi consiglieri di minoranza che hanno tenuto un atteggiamento costruttivo prima di cadere ostaggio dell’estremismo ripepiano. Un testo che peraltro ricalca pacificamente situazioni e modalità che vengono da sempre applicate in migliaia di istituzioni democratiche ed Enti territoriali in Calabria ed in tutta Italia. Viene da sorridere quando si leggono le assurdità diffuse dalla sgangherata macchina del fango della destra consiliare”.

“La maggioranza è più unita che mai – concludono i consiglieri – e questi attacchi, vuoti nei contenuti e scurrili nei metodi, non fanno che contribuire a serrare i ranghi delle forze politiche di maggioranza e di chi le rappresenta in Consiglio, con una coalizione che, ormai un decennio fa, ha abbracciato con convinzione il progetto politico capitanato dal sindaco Falcomatà e ne porta avanti valori, metodi ed obiettivi, con senso di responsabilità, passione e spirito di servizio, nell’ottica di un’attività di rappresentanza democratica per ben due volte premiata dai cittadini con un ampio consenso popolare”.