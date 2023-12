La ‘Libero Nocera’ è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire al più presto nell’organico: come presentare la candidatura

La Cooperativa sociale ‘Libero Nocera‘ sta cercando nel mondo delle professioni socio sanitarie alcune figure professionali per arricchire il proprio team di lavoro.

In particolare si ricercano le seguenti figure:

• infermiere professionale

• tecnici della riabilitazione psichiatrica

• arte terapista

• psico-terapeuta con capacità direttive e di coordinamento di gruppi di lavoro

• esperto in giardinaggio

I professionisti interessati possono inoltrare una mail presentando la propria candidatura all’indirizzo direzione@liberonocera.it allegando il proprio curriculum.