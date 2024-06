A Reggio arriva l’evento di raccolta fondi denominato “ABA Summer Cena di Raccolta Fondi” che si terrà martedì 2 luglio presso il “Central Park Pizza Fun” sito in via Vecchia Condera, 1 alle ore 20:00. Una grande opportunità di unirsi per una causa nobile: supportare l’organizzazione dei laboratori estivi, con programmazioni basate sui principi dell’Analisi del comportamento Applicata, destinati a bambini con disturbi del neurosviluppo.

L’evento -organizzato dalla dott.ssa Concetta Festa Psicologa e Analista del comportamento IBA® e altre professioniste del settore con la collaborazione dell’associazione PERSONA mira a finanziare la creazione e l’implementazione di laboratori estivi basati su programmazioni ABA. Le attività saranno condotte da professionisti con specifica formazione con l’obiettivo di fornire ai bambini destinatari opportunità di insegnamento e divertimento in contesto di gruppo.

Programma della Serata

La serata inizierà alle 20:00 con una presentazione dettagliata del progetto “ABA Summer” e degli obiettivi dell’associazione Persona. Seguirà una cena alle ore 21:00, durante la quale i partecipanti potranno gustare un menu fisso, godendo di un’atmosfera amichevole e solidale.

Dalle 22:30 in poi, l’evento prevede intrattenimento sia per adulti che per bambini, garantendo così una serata conivolgente per i partecipanti di ogni età.

“Con la tua partecipazione possiamo fare una differenza significativa nella vita dei bambini che affrontano sfide quotidiane a causa dei loro disturbi. Questa è una buona occasione per dimostrare il potere della comunità e l’impatto positivo che possiamo avere quando ci uniamo per una causa comune.

Per ulteriori informazioni contattate gli organizzatori. Condividete questo evento con amici e familiari e aiutateci a diffondere la parola per una buona causa!”

Per info e prenotazioni 340/2281012