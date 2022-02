I componenti delle opposizioni presenti in Consiglio Comunale, hanno sottoscritto una missiva inoltrandola al Segretario Generale ed al Presidente del Consiglio del Comune di Reggio Calabria, con la quale hanno contestato il ritorno al passato, ovvero la redazione del verbale relativo alle sedute delle commissioni consiliari senza il supporto di apparecchiature magnetiche, in violazione del regolamento comunale.

Il fatto costituisce una violazione grave ed inaccettabile che l’Amministrazione, pur essendone a conoscenza, non ha provveduto a risolvere.

I consiglieri comunali hanno pertanto chiesto l’immediata riattivazione delle registrazioni delle sedute di tutte le commissioni consiliari.

Le opposizioni comunicano alla cittadinanza l’ennesima azione incresciosa dell’Amministrazione Comunale, ispirata da illegittime violazioni delle norme regolamentari, delle prerogative dei consiglieri comunali e, soprattutto, dei diritti di ogni singolo cittadino.

Gruppo Consiliare Forza Italia

Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Gruppo Consiliare Lega

Gruppo Consiliare Coraggio Italia

Gruppo Consiliare Reggio Attiva

Gruppo Consiliare Minicuci Sindaco

Gruppo Consiliare Coraggio e Identità (Marcianò Sindaco)

Gruppo Consiliare La strada (Pazzano Sindaco)