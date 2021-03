Accogliamo con soddisfazione e pieno sostegno la consegna delle dimissioni da parte dei consiglieri di minoranza per denunciare la scabrosa vicenda dei brogli elettorali. Il Consiglio comunale non si riuniva da oltre due mesi, e già questo rende la misura delle (in)sensibilità democratica del centrosinistra che governa la nostra città, ma a questa superbia finalmente si contrappone un gesto politico forte e tangibile. Di fronte le dimissioni in blocco dei consiglieri di centrodestra, attendiamo fiduciosi a breve anche quelle delle altre opposizioni, il sindaco Falcomatà e la sua squadra consiliare non può restare indifferente per cercare di far scivolare la vicenda nel limbo della indolenza. La politica è responsabilità, in particolare da chi è chiamato a governare, pertanto non è più tollerabile l’atteggiamento di una maggioranza che è chiamata a confrontarsi sulla vicenda brogli. Il nostro sogno, lo ribadiamo, è che tutti i consiglieri rassegnino le proprie dimissioni perché tornare a votare è l’unico modo per riconsegnare legittimità all’istituzione comunale e restituire immediata dignità ai cittadini reggini che si sono visti persino rubare la loro libertà democratica. Il Comitato “Reggio non si broglia” continuerà a sostenere la battaglia ed a rappresentare la voce dei reggini liberi.