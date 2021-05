La vaccinazione in ambiente protetto per le persone allergiche adesso è possibile. Firmata l’intesa tra l’Asp di Reggio Calabria e il Grande Ospedale Metropolitano.

Il protocollo è stato firmato dal commissario straordinario dell’Asp Gianluigi Scaffidi e il commissario straordinario del Gom Iole Fantozzi. Il tutto nasce dalla considerazione che, per i soggetti allergici che potrebbero sviluppare reazioni avverse immediate al siero.

Per questo motivo l’Azienda sanitaria si occuperà di trasmettere al Gom i nominativi dei soggetti ritenuti a rischio al momento dell’anamnesi condotta ai punti vaccinali dell’Asp. Il Gom, da parte sua, si impegna a convocarli nel più breve tempo possibile nell’ambito della campagna vaccinale rivolta ai soggetti fragili, essendosi essi già prenotati in piattaforma.