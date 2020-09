Sei verbali per violazione alla normativa anticovid, tre chiusure di esercizi per le medesime cojtestzioni, 28 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, otto sequestri di merce di cui circa 200 kg alimentare, oltre 250 violazioni al codice della strada accertati nelle arterie e piazze site in prossimità dell’area di Piazza Duomo. Vigilanza assidua della Piazza oltre i consueti servizi di rappresentanza in occasione delle cerimonie religiose.

Questo il bilancio delle attività poste in essere dalla polizia locale di Reggio Calabria da venerdì a martedì 15 settembre in occasione delle Feste Mariane cittadine. I servizi, disposti in ossequio alle direttive della locale Questura hanno impegnato circa 40 unità pro die.