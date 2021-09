Una donna di 54 anni è morta stamattina sulle “Bretelle” di Reggio Calabria, la strada lungo l’argine del torrente Calopinace che collega la tangenziale cittadina con il centro storico. L’automobilista ha perso il controllo della propria vettura, che ha finito la corsa ribaltata sulla carreggiata, ed è morta sul colpo proprio nel primo tratto delle “Bretelle” giungendo dalla tangenziale. Probabilmente l’asfalto viscido per la pioggia ha contribuito alla dinamica dell’incidente. Lunghe code di auto sono incolonnate sulle rampe di uscita della tangenziale, dove si ripercuote il traffico. Sul posto le forze dell’ordine (Polizia, Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e soccorritori del 118) che hanno ristretto la carreggiata per consentire la viabilità, mentre la città piange l’ennesimo lenzuolo bianco sull’asfalto in un tratto più volte oggetto di feroci critiche per i controlli e gli autovelox che volevano proprio evitare simili tragedie.