Cittanova, Noi Moderati si congratula con Giò Marchese per la nomina a Commissario di Forza Italia

Il Coordinamento di “Noi Moderati” di Cittanova esprime le più sincere congratulazioni a Giò Marchese per la sua nomina a Commissario di Forza Italia per la città di Cittanova.

“Si tratta di un riconoscimento alla competenza e alla preparazione di una persona di cui Cittanova ha avuto modo di apprezzare le qualità umane e professionali. Proprio la professionalità di Marchese lo ha portato ad assumere una responsabilità prestigiosa e importante”. Queste le parole di Rosario Galluccio, Coordinatore di “Noi Moderati” di Cittanova.

Il Coordinamento coglie l’occasione per sottolineare l’importanza di riflettere sulle risorse del territorio di Cittanova, che, nonostante le potenzialità, continua a soffrire e a non riuscire a sfruttare le opportunità per il rilancio.

“Assicuriamo – conclude Galluccio – ampia disponibilità per una proficua e positiva collaborazione, basata su un dialogo costruttivo per il territorio, e auguriamo a Giò Marchese un buon lavoro nel suo nuovo incarico”.