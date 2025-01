“Gli oltre due milioni di telespettatori che ieri sera hanno visto su Raiuno il film di Gianni Amelio dedicato a mio padre vogliono dire che quella brutta storia pesa ancora sulla Repubblica italiana e che bisogna fare i conti con Craxi.

C’è però un pezzo d’Italia che non vuole confrontarsi con questa figura.

Ma io continuo instancabilmente nel mio lavoro perché penso che questo Paese non riprenderà il suo corso democratico finché non farà i conti con la sua storia e con se stesso”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi parlando con i giornalisti a Reggio Calabria a margine della presentazione del suo libro “All’ombra della storia”.

La presentazione si é svolta nella sede di Forza Italia alla presenza del vicecapogruppo alla Camera e coordinatore del partito in Calabria, Francesco Cannizzaro, secondo il quale “il libro di Stefania Craxi racconta alcuni retroscena inediti e importanti della vita privata e pubblica di Bettino Craxi”.

(Ansa)