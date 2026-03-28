Elezioni comunali Taurianova, il giovanissimo Marcello Romeo a sostegno di Mimmo Romeo, “Il mio obiettivo è diventare portavoce e divenire un ponte nel dialogo tra le generazioni”

Da figlio fedele e innamorato di Taurianova ho deciso di dare il mio sostegno in prima persona a Mimmo Romeo. Sono cresciuto con il senso di appartenenza, il rispetto e l’amore verso questa comunità e con i valori che mi sono stati trasmessi dall’odierno candidato a Sindaco e da mio nonno Marcello, di cui orgogliosamente porto il nome e che sarebbe felice di vedermi impegnato per il paese che ha sempre amato. Entrambi mi hanno mostrato un modo diverso di fare politica, in cui si può rimanere ancorati ad alti valori morali per il bene della comunità, senza interessi personali e senza scendere mai a compromessi. Sono sceso in campo perché amo Taurianova ed avere la possibilità di poter fare qualcosa per migliorare questo Paese per me è qualcosa di unico che mi riempie di orgoglio.

La mia candidatura ha tra i suoi molteplici obiettivi quello di contribuire allo sviluppo della comunità in ambito sportivo perché credo che si tratti di un aspetto che è stato oggettivamente trascurato nel corso degli ultimi anni. Ho vissuto sempre lo sport e credo che sia capace di unire, insegnare, di supportare le famiglie, anche più fragili, ed i giovani. L’attività sportiva capace di coinvolgere tutti può contribuire ad una sana crescita della comunità nel suo complesso. Attraverso la mia presenza vorrei anche dare voce ai giovani, alla mia generazione, cercando di coinvolgerli al massimo nell’azione amministrativa.

Noi giovani abbiamo il diritto di diventare protagonisti nelle scelte politiche perché siamo il futuro di ogni comunità e troppo spesso siamo stati lasciati fuori dalle questioni principali. Il mio obiettivo è diventare portavoce di queste esigenze e divenire un ponte nel dialogo tra le generazioni. È necessario che i giovani si sentano parte integrante e vitale di questa comunità per questo il mio obiettivo è quello di ascoltare le loro idee, la loro creatività, le loro proposte, i loro bisogni e farmene portavoce all’interno del Comune in un’ottica progettuale. Mi metto in gioco con umiltà, entusiasmo e positività e resterò a completa disposizione dei cittadini con l’obiettivo di riportare il nostro Paese in alto, dove merita di ritornare. Forza Taurianova!