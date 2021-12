La Polizia locale di Reggio Calabria, in esecuzione del “programma di azioni territoriali Anticontraffazione” 2021 ANCI-MISE, è intervenuta sul territorio comunale impiegando personale del “Gruppo Operativo Anti Contraffazione”. Il progetto denominato “Contra falsum”, nato per promuovere, coordinare e monitorare l’attività di contrasto e la cultura della legalità nei Comuni Italiani sede di città Metropolitana, ha registrato la partecipazione, in qualità di osservatori, di operatori delle Polizie Locali di Napoli e Bari. In seguito alle attività sono stati sottoposti a sequestro quasi 800 pezzi di merce e giocattoli pericolosi o contraffatti, privi dei requisiti di sicurezza per la commercializzazione. Sono state altresì comminate oltre 6000 euro di sanzioni amministrative. Alle attività operative hanno preso parte anche alcuni operatori delle Polizie Locali dei Comuni dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria ai quali è stata altresì presentata una mostra espositiva in materia. Il materiale divulgativo sarà illustrato nei prossimi giorni dagli operatori del G.O.A.C. alla cittadinanza reggina.