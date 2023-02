L’attesissimo seminario di studi FRAGILI VOCI UN INFINITO ALTROVE è l’ultimo appuntamento teorico all’interno del progetto annuale mostre che intende sviluppare la traccia tematica che sarà la guida dell’ultima esposizione che avrà luogo presso l’Ipogeo di Reggio Calabria dal 27 aprile al 4 maggio 2023 . Grazie al sostegno della DIRIGENTE SCOLASTICA PROF.SSA CATENA GIOVANNA MOSCHELLA e grazie a validi colleghi delle discipline d’indirizzo che hanno fortemente creduto in questo progetto espositivo annuale che vede protagonisti gli alunni del LICEO ARTISTICO MATTIA PRETI FRANGIPANE, il liceo esce fuori dalle aule ed approda in uno dei siti archeologici meno noti della città. Obiettivo del progetto è permettere di vivere un’esperienza da protagonisti ai discendi, familiarizzare con i meccanismi espositivi, di allestimento e di curatela e intessere una trama che favorisce il dialogo tra l’antico e l’arte contemporanea. L’ideatrice del seminario FRAGILI VOCI propedeutico alla mostra, la storica dell’arte e docente prof.ssa Stefania Fiato, ha strutturato una serie di seminari che hanno come macro tema la conoscenza di sé e i sentimenti.

Assumendo come osservatorio privilegiato la fase evolutiva dell’adolescenza, tenendo conto dell’esperienza di chiusura dovuta al covid, ci si propone attraverso una serie di incontri e la realizzazione di tre esposizioni, di guidare i discenti ad affrontare questa opportunità che è la conoscenza di sé e la gestione dei sentimenti. Il piano di lavoro si amplia ulteriormente di nuove sfaccettature grazie alla preziosa presenza degli artisti GIOVANNI LONGO E GIUSEPPE NEGRO, che accomunati dall’esperienza di Teofanie. Apparizioni contemporanee, che ha avuto luogo presso Casino Macrì all’interno del Parco Archeologico di Locri Epizefiri, la scorsa estate, saranno testimonianza viva della professione d’artista e dei processi creativi alla base delle loro visioni artistiche.

Il seminario, realizzato con l’appoggio del Comune di Reggio Calabria, con la partecipazione dell’assessore Antonino Malara e dell’assessore Irene Calabrò e grazie alla collaborazione dell’Inner Wheel Club di Reggio Calabria, rappresentato dalla presidente prof.ssa Rory Modafferi e dalla vice presidente prof.ssa Viviana De Blasio, avrà luogo GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.30 presso l’aula magna del Liceo artistico Mattia Preti Alfonso Frangipane ospiterà i seguenti relatori:

DOTT.SSA FRANCESCA PRATICO’ Antifragilità e resilienza

Psicologa e psicoterapeuta, G.O. presso il Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria

PROF.SSA ANNAMARIA MITTICA “L’uomo non è che una canna, la canna più fragile di tutta la natura;ma è una canna pesante” Blaise Pascal

Filosofa e Docente