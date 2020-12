Reggio Calabria, Scuola, i sindacati scrivono al sindaco Falcomatà

Le scriventi OO.SS., preso atto che nel mese di dicembre si preparano le indicazioni per un eventuale razionalizzazione della rete scolastica, considerando che la scuola dell’obbligo nella nostra città non rappresenta grosse problematiche nel suo complesso ma evidenzia una criticità proprio nelle scuole del centro e principalmente nell’I.C. Galilei-Pascoli che in atto è al di sotto dei parametri con soli 359 alunni.

Tale ridotta consistenza pone riflessioni di indirizzo prima che d’autorità l’amministrazione scolastica possa intervenire sulla materia.

Pertanto appare opportuno ipotizzare come utilizzare al meglio tali risorse per potenziare altre realtà oggi molto vicine ai limiti consentiti che potrebbero essere gli I.C. Telesio con 873 e Vitrioli –P.Piemonte con 775 allievi.

In presenza di tali dati la scrivente O.S. suggerirebbe di potenziare le istituzioni scolastiche più a rischio, nei prossimi anni, utilizzando un utile distribuzione del sotto dimensionato Galilei-Pascoli per rafforzare adeguatamente gli altri istituti comprensivi del centro urbano e ponendo le scuole di Reggio Calabria in condizione di stabilità almeno per un quinquennio.

Si proporrebbe di potenziare l’I.C. Telesio che in atto vanta 873 iscritti con il plesso della Scuola Media G.Galilei [216 alunni] così da portare la consistenza dell’Istituto Comprensivo a 1089 alunni.

Egualmente per l’I.C. Vitrioli-P-Piemonte che in atto è con 775 iscritti, assegnandogli le scuole primarie di Pascoli, S.Giovannello, Ospedali ed infanzia S.Giovannello per un complessivo di 143 alunni consoliderebbe tale Istituzione scolastica con 918 alunni.

Egualmente per un bilanciamento dei numeri ed il consolidamento complessivo si chiede l’unione dell’I.C. Gebbione-Alvaro con il Collodi e la formazione della Galluppi-Bevacqua con la Frangipane.

Tale rimodulazione stabilizzerebbe definitivamente, per molti anni. gli istituti comprensivi del centro più vicini ai limiti dei parametri di razionalizzazione e garantirebbe un più efficace e costante attività educativa.

Sicuri che la presente proposta trovi attenzione da parte della S.V. si porgono distinti saluti.

Reggio Calabria 19/12/2020

I Segretari Provinciali di

CGIL-Scuola CISL-Scuola UIL-Scuola SNALS GILDA DISCONF. ANP

L. Ficara A. Moio D. Califano L. Fortunato M. Ascrizi F. Talarico F. Sacco