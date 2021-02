Anche Reggio Calabria ha partecipato alla giornata commemorativa dedicata all’eroe italiano, Giovanni Palatucci, nell’anniversario della sua morte avvenuta a soli 36 anni nel campo di Dachau il 10 febbraio 1945, pochi mesi prima della liberazione dell’Europa dal nazifascismo.

Il questore Palatucci è ricordato nella memoria collettiva come il poliziotto eroe dell’Olocausto, “Giusto tra le Nazioni”, massima onorificenza concessa dallo Stato di Israele e Medaglia d’oro al Merito civile, per aver salvato dal genocidio 5000 ebrei stranieri e italiani.

“Si tratta di un momento estremamente significativo per la nostra città – ha commentato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà nel corso della cerimonia organizzata dalla Questura all’interno della Villa Comunale dove è stata piantata una quercia intitolata a Palatucci – perché in questo luogo, in questo meraviglioso giardino, si coltiva da sempre la memoria di quanti hanno combattuto, anche a costo della propria vita, le battaglie per la libertà e l’affermazione dei diritti”.

“Il Questore Palatucci – ha aggiunto il primo cittadino – è uno di loro e per noi è un piacere immenso che la quercia, albero secolare simbolo di forza e perseveranza, possa rappresentare a imperitura memoria il segno della sua testimonianza. La nostra amministrazione è da tempo impegnata in un’azione di recupero della memoria storica di quelle figure che a vario titolo sono da annoverare quali esempi da seguire, e tra questi c’è sicuramente il Questore Palatucci. E nel quadro dell’organizzazione della nuova Commissione Toponomastica comunale abbiamo anche in mente di individuare un luogo da intitolare a lui. Voglio rivolgere un ringraziamento al Questore, Bruno Megale – ha poi concluso il sindaco Falcomatà – per aver voluto coinvolgere l’amministrazione comunale in questa importante giornata, ad ulteriore riprova di quanto sia fondamentale, in ogni circostanza, la sinergia tra enti e istituzioni”.