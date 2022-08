L’interlocuzione con il Comune ha portato alla decisione dell’Amministrazione di revocare il provvedimento adottato con la delibera di Giunta del 29 luglio.

Così come Confcommercio ha duramente criticato il provvedimento per la mancanza della necessaria condivisione, allo stesso tempo ci sentiamo in questo momento di cogliere come segnale positivo la revoca delle ZTL.

Per il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate “Inutile adesso pensare alla genesi del provvedimento sulle ZTL. La cosa più importante, di fronte ad una criticità é non perseverare nell’errore ma cogliere in senso costruttivo della critica che viene posta e le ragioni alla base della stessa. Bel segnale da parte del Sindaco Brunetti, dell’assessore Martino con la quale siamo stati in costante contatto in questi giorni “caldissimi” e di tutta l’amministrazione”.

“Il nostro obiettivo come Associazione dei Commercianti non è contestare o attaccare, continua Labate. Tutt’altro. Vogliamo costruire e, nel momento in cui l’Amministrazione accoglie le ragioni e le istanze della Comunità riconoscendone la fondatezza e, cosa non semplice, torna indietro, cogliamo favorevolmente il segnale e non possiamo che dimostrare soddisfazione.

Non faremo mancare il nostro supporto come già fatto in tutti questi mesi per programmare con l’Amministrazione iniziative condivise che vadano nella direzione di essere realmente di aiuto alle aziende e ai cittadini reggini. Avanti assieme per il bene della Città”.