Reggio Calabria, Polizia locale; 4 arresti e 6 denunce ad Arghillà

Polizia locale; 4 arresti e 6 denunce ad Arghillà.

Nei giorni scors, i la Polizia Locale di Reggio Calabria ha svolto un servizio straordinario di controllo in località Arghillà Nord. Le attività sono state implementate nell’ambito del piano nazionale e transnazionale focus n’drangheta in regime interforze. Gli uomini del Comandante Zucco , con l’ausilio di tecnici Enel e della società Hermes, hanno ispezionato circa dieci unità immobiliari. All’esito degli accertamenti sono state denunciate sei persone per occupazione abusiva di immobile pubblico, furto aggravato di acqua ed energia elettrica. Quattro persone , con precedenti specifici, giudiziari e di polizia, sono stati tratti in arresto in flagranza per furto di energia elettrica in quanto alimentavo i loro appartamenti tramite cavi abusivi derivati da cabine stradali di proprietà Enel.

Il valore complessivo di energia elettrica sottratta fraudolentemente al gestore ammonta a circa 35000 euro.

Nell’ambito del servizio sono state altresì sequestrate due autovetture perché prive di copertura assicurativa. Trattandosi di procedimento giudiziario ancora in fase di indagini preliminari, le responsabilità degli indagati dovranno essere vagliate e validate dalla competente autorità giudiziaria.