Giovedi 8 dicembre alle ore 11 in via Glauco 15 a Reggio Calabria sarà inaugurato il presepe promosso dall’Associazione Cult 3.0. Un presepe destinato alla città e al quartiere di Tremulini per contribuire all’offerta culturale e donare un momento di riflessione sui significati più profondi del Natale, come lo stare insieme e il condividere in pace.

L’emozionante allestimento della Natività, infatti, può essere visitato gratuitamente tutti i pomeriggi dalle ore 17,00 alle 20,00. “Un grande e particolareggiato scenario della Natività, fortemente ispirato alla tradizione – come ha spiegato il portavoce dell’associazione Cult3.0, la giornalista Emilia Condarelli – ma anche alla contemporaneità e alle nostre tradizioni”.

All’ormai tradizionale allestimento del presepe, l’Associazione ha aggiunto quest’anno l’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne.

“Un’iniziativa meritoria – ha affermato il delegato ai Grandi Eventi del Comune di Reggio Calabria Nino Malara – che l’amministrazione ha inteso convintamente patrocinare, nella convinzione che anche questo Natale, come da tradizione, deve essere inteso come un momento all’insegna della solidarietà e della condivisione. Ringrazio l’Associazione per quanto ha voluto condividere con la Città. Un’iniziativa di grande valore che contribuirà, al pari delle altre, a rendere ancora più prezioso questo periodo natalizio.

