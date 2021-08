Dopo il caso di un focolaio verificatesi nei giorni scorsi a Lamezia sempre in occasione di un matrimonio, adesso c’è grande preoccupazione a Reggio Calabria per un matrimonio che, nonostante come prescrivono le norme, per partecipare c’è bisogno del Green Pass o di un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore, si è registrato un focolaio.

Ad allarmare la vicenda è che tutti i partecipanti al matrimonio di due giovani, erano vaccinati o appunto, avessero mostrato un tampone negativo nelle ultime 48 ore.

Il fatto è accaduto la scorsa settimana in un noto locale della città metropolitana, dove i partecipanti hanno preso prima parte alla messa e poi al ricevimento, ma già il giorno dopo l’evento, in molti avevano accusato sintomi influenzali febbrili, mal di testa, nonché stanchezza e spossatezza..

I casi accertati in un primo momento erano solo 26, ma già qualche ora dopo sono saliti a più di 40, fortunatamente sembra che nessuno degli infetti sembra essere in gravi condizioni.

Ovviamente il sospetto è attenzionato soprattutto sulla cosiddetta variante Delta, ma purtroppo quello che desta preoccupazione è che anche in altre realtà, pure europee, persone dotate della certificazione verde, risultano positive. Ciò lascia presagire che la trovata del Green Pass, ha la sua sospetta inefficacia. Le notizia da più fronti sono soprattutto confusionarie e questo alimenta soprattutto lo scetticismo a vaccinarsi. Ma ciò non vuol dire che non occorra vaccinarsi o mettere dei dubbi sull’efficacia dei vaccini, semplicemente chiedersi il perché di questi eventi.

Qualche esperto in materia di malattie infettive, afferma che dipende dall’età, altri che proteggono dalle terapie intensive, poi c’è la preoccupazione che molti over 60 non sono ancora vaccinati, chi dice che la colpa è dei giovani che non vogliono vaccinarsi, c’è una minestra di tutti i gusti dalla quale l’unica costante che emerge è, ma funzionano i vaccini nei confronti di questa pericolosa variante Delta? Poi la solita risposta in “ciclostile”, “il vaccino li protegge dalle forme più gravi, anche se non ha impedito il contagio e una sintomatologia seppur non grave. I numeri sono al momento abbastanza contenuti”. In ogni caso, la protezione c’è, quantomeno per non avere conseguenze gravi.

Ma nei fatti, se tutto dipende dall’età perché insistere su determinate linee? Ma è davvero il caso di introdurre dal 6 agosto una sorta di lasciapassare, quando dal 15 giugno, obbligatorio per matrimoni, ma non per entrare nella chiesa (sic!), ancora presenta alcune pericolosità e gli eventi di Lamezia e di Reggio Calabria, come in altri paesi come l’Olanda e altrove, ne hanno dato una prova contraria?

Perché magari, invece di imporre per obbligo, assurdo dal punto di vista costituzionale e anche della morale stessa, non divulgare una comunicazione per un sano comportamento di prevenzione? Vaccinarsi dovrebbe essere in dovere morale e non un’imposizione per legge.

Occorre rivolgersi soprattutto ai giovani, a quelli che nelle movide o in altri contesti, sono assembrati, quasi al limite della vergognosità prevenzionale. Ecco, il problema maggiore, divulgare un serio e corretto messaggio di “educazione sanitaria”…il quale sarebbe di buon auspicio e darebbe ottimi risultati.

(GiLar)