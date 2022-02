“Sono felice di ufficializzare la nomina di Marika Federico a Coordinatrice comunale di Azzurro Donna per la Città di Reggio Calabria”. Così la Coordinatrice regionale del Movimento femminile di Forza Italia, Maria Josè Caligiuri, che proprio in queste ore ha comunicato formalmente la volontà del Partito di voler premiare quanto già finora ha dimostrato sul campo dall’esponente forzista reggina. Una scelta compiuta in ragione delle sue competenze professionali e delle indubbie doti umane, arrivata in accordo con la Coordinatrice nazionale del Movimento, l’On. Catia Polidori.

Marika Federico, infatti, non è una new entry. È membro del movimento già da diverso tempo, oltre ad aver riscosso un buon consenso da candidata al Consiglio di Reggio Calabria alle ultime elezioni comunali.

“Auguriamo a Marika di continuare a fare l’ottimo lavoro che l’ha sempre contraddistinta, certe che saprà ulteriormente dar prova di tutti quei valori cari a Forza Italia che l’hanno vista attivamente sul campo in diverse occasioni. L’obiettivo è strutturare meglio Azzurro Donna in Calabria, promulgando e consolidando idee e linee guida del nostro programma. Puntiamo ad implementare consenso e adesioni. E donne come Marika sono linfa vitale per il nostro grande progetto italiano!”