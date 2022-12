Prosegue il percorso di attività promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Università Roma Tre e con la partecipazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito del progetto che segue il riconoscimento di Reggio Calabria nel network delle Learning Cities di Unesco.

Giovedì 15 dicembre nuovo importante tavolo di studio a Palazzo Corrado Alvaro, a partire dalle ore 9,00, con il convegno dal titolo “Reggio Calabria: Città in-formazione. Dalla proposta all’implementazione del concept della Learning City”, promosso dai vertici della Metrocity in collaborazione con il mondo accademico e con la partecipazione del Forum Terzo Settore di Reggio Calabria e del Consorzio Macramè.

Il convegno, moderato dal Capo Ufficio Stampa della Città Metropolitana Stefano Perri, si articolerà in quattro sessioni. La prima, dedicata ai saluti istituzionali, vedrà la partecipazione del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, del Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, della Direttrice del Dipartimento di Scienza della Formazione di Roma Tre Paola Perucchini, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane della Mediterranea Daniele Cananzi e dei Dirigenti della Città Metropolitana Francesco Macheda e Maria Teresa Scolaro.

A seguire l’intervento del Responsabile Scientifico del progetto Liliosa Azara, che illustrerà i contenuti del programma con una relazione dal titolo “La Città Metropolitana di Reggio Calabria quale Learning City nell’ambito della strategia 2030” e del membro del Comitato Scientifico Raffaella Leproni, entrambe dell’Università degli Studi Roma Tre.

Si aprirà in seguito la sessione denominata “La Città che include” con il Portavoce del Forum del Terzo Settore di Reggio Calabria Pasquale Neri e con il Direttore del Consorzio Macramè Trame Solidali nelle Terre del Sole Giuseppe Carrozza.

In chiusura la quarta ed ultima sessione, denominata “La Città che apprende”, con Consuelo Nava e Giuseppe Mangano di ABITAlab, Dipartimento dArTe dell’Università Mediterranea, i docenti della Mediterranea Rosa Sgambelluri, Laura Marchetti, Rossella Marzullo e Alessandra Priore ed infine Francesco Agrusti di Roma Tre. Il Comitato scientifico sarà composto da Francesco Dattola, Maria Quattrone, Francesco Agrusti, Liliosa Azara, Raffaella Leproni e Rossella Marzullo.