“Tutti gli adulti sono stati prima di tutto bambini. Ma pochi di loro se lo ricordano.

A ridosso di appuntamenti importanti come quelli che vedranno coinvolta da qui ai prossimi giorni la nostra amata città, ricordiamolo almeno per una volta tutti noi. Serenamente e con grande senso di responsabilità le forze politiche coinvolte lascino fuori dalla competizione elettorale i bambini”. Lo dichiara Valentina Arcidiaco Garante per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Reggio Calabria. “Ai bambini non serve essere testimonial o sponsor, né tanto meno simboli da esibire o totem da esporre alle folle ed alla piazza. In questo la politica, specie a livello nazionale, ha già dato pessimi spettacoli. Non replichiamo! La città è anche la loro. Consegniamogliela, se possiamo, con il più amorevole e gentile dei gesti.

Facciamo in modo che i bambini e gli adolescenti siano, non solo oggi ma sempre, al centro della riflessione politica. Che siano obiettivo, aspirazione, stimolo, traguardo e che diano la giusta carica a tutti per alzare il livello qualitativo delle differenti proposte”.