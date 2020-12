Reggio Calabria, L’Assessore Panetta interviene su riqualificazione e manutenzione strade – zone periferiche

La volontà di quest’Amministrazione comunale nella persona dell’assessore alla viabilità e della manutenzione stradale Vincenzo Panetta, nonché quella del delegato alle aree periferiche il consigliere Marco Cavaleri è quello della valorizzazione delle zone limitrofe al centro cittadino. Dopo vari sopralluoghi è emerso un totale abbandono delle strade sia comunali che provinciali creando agli abitanti gravi disaggi, tanto che gli stessi richiedono da parecchi anni alle varie amministrazioni che si sono succedute una soluzione definitiva a tali problemi. Infatti si riscontra una totale assenza della manutenzione del manto stradale, che in alcune zone risulta inesistente o ricoperto da buche che potrebbero diventare teatro di possibili incidenti stradali. Emerge inoltre l’assenza di protezioni che dovrebbero limitare la sede stradale da dirupi e strapiombi rendendo così pericolosissima la normale circolazione. Per questi motivi l’amministrazione comunale come sopra rappresentata sta ricercando fondi per ripristinare tali problematiche con interventi di bitumazione e installazione di punti luce affinchè anche di notte si possa percorrere le vie in tutta sicurezza nonché l’installazioni di “guard rail” ove le strade si trovino in prossimità di strapiombi così da scongiurare possibili incidenti che risulterebbero mortali. Tali interventi si spera inizino nel più breve tempo possibile e durino per tutto il tempo necessario a sanare le suddette situazioni.