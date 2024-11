“Sarà un Natale ‘memorabile’ quello che si sta programmando a Reggio Calabria. Dopo gli splendidi momenti vissuti questa estate, nella nostra città si sta lavorando con impegno affinché anche le festività più care alla nostra tradizione, possano trascorrere con armonia, serenità e fratellanza, lontano dagli echi delle polemiche politiche che dovrebbero evitare di utilizzare momenti tanto cari alla nostra comunità per ragioni di becera propaganda e per una fantomatica campagna elettorale anticipata”. E’ quanto affermano con una nota i rappresentanti di gruppo “La Svolta” al Comune di Reggio Calabria.

“La felice coincidenza del Capodanno Rai, che sarà trasmesso in diretta da Reggio Calabria, dopo quello del 1998, per il quale è doveroso sottolineare la positiva e lungimirante scelta della Regione Calabria nell’ottica della convenzione stipulata con la Tv di Stato, arricchirà ulteriormente un cartellone di eventi che stiamo programmando insieme alle associazioni di categoria ed artistiche della nostra città”.

“Reggio Calabria da anni ormai sta vivendo una nuova primavera artistica e culturale – proseguono i rappresentanti de La Svolta – con importanti ricadute sul piano turistico e commerciale. Il Museo archeologico nazionale con i meravigliosi Bronzi di Riace, rappresenta ancora il principale attrattore cittadino, ma siamo altresì consapevoli che c’è molto altro da vedere e gustare, come dimostrato nei mesi estivi, nel corso dei quali abbiamo registrato picchi di presenze turistiche, soprattutto dall’estero. Alberghi, B&b, ristoranti, pizzerie, pub e bar, hanno incrementato i propri fatturati, generando, finalmente, una nuova ripresa, con una sensibile ricaduta anche in termini socioeconomici ed occupazionali, che ci incoraggia a proseguire sulla strada della migliore promozione delle nostre numerose bellezze, legate anche ai grandi eventi. Di fronte a questa ennesima occasione alla quale stiamo lavorando, esattamente come accaduto per la scorsa lunga stagione estiva, nei fatti mai conclusa vista la prosecuzione autunnale delle tante iniziative culturali, la città continui questo processo di nuova consapevolezza della propria identità, si racconti al meglio delle proprie potenzialità e si prepari, all’insegna dell’unità, ad una festa che deve sarà occasione di attrattività turistica e di sviluppo per il territorio”.

“I nuovi voli, con collegamenti esteri, rappresentano una grande opportunità. Al riguardo resta solo da sapere la data del completamento dei lavori di ammodernamento dell’aeroporto dello Stretto da parte di Sacal, che auspichiamo tutti possa avvenire in tempi rapidi”.

“Le nostre straordinarie ricchezze paesaggistiche – conclude La Svolta – le gradevoli climatiche di queste settimane, stanno aiutando e sostenendo il flusso in entrata di turisti, ammaliati dalle tante bellezze cittadine, dalla storia e la cultura e dalle tante ricchezze naturali della nostra terra, dal mare alla montagna. Proprio per questo l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, sta facendo di tutto per rendere ‘memorabile’ anche l’imminente periodo natalizio, che saprà emozionare tutti, reggini e non solo”.