“Da giorni pervengono alla nostra Associazione numerose segnalazioni da parte di altrettanti cittadini, secondo cui starebbero arrivando alle famiglie reggine bollette inerenti il servizio idrico, o per altri tributi, con importi spropositati o peggio con la richiesta di somme inesigibili poiché da tempo prescritti“. E’ quanto scrive in una nota stampa l’Associazione Politico Culturale “Nous per Reggio“.

“Se ciò fosse confermato non potremmo che indignarci, così come rimaniamo basiti nel leggere comunicati stampa con dichiarazioni rilasciate da consiglieri facenti parte della maggioranza che amministra la nostra città. Cioè chi ha potere di controllo e di amministrazione attacca e critica di fatto se stesso. Saremmo alle comiche finali se ciò non fosse tragicamente vero e non inciderebbe sulle economie familiari“, si legge nella nota.

“Nous per Reggio, pertanto, dopo un primo approfondimento ed appresa la notizia di un esposto in Procura presentato da un sindacato di categoria, non può che esprimere grande preoccupazione e formulare la piena solidarietà alle numerose famiglie interessate. Nel contempo auspica una determinata e risoluta azione da parte degli organi giudiziari“, si legge ancora. “Non si fa altro che ripetere di denunciare fatti e misfatti, di abbattere il muro dell’omertà, ebbene ciò a Reggio sta avvenendo da più parti, ora tocca ad altri dare segnali chiari e univoci“, conclude.