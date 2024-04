Prestigioso riconoscimento per il dott. Vincenzo Amodeo primario della cardiologia e Cardiostimolazione di Polistena, “il San Giorgio d’oro”, premio d’eccellenza del comune di Reggio Calabria. Il reparto diretto dal cardiologo di Gallico è tra le prime 3 strutture in ordine di importanza in Calabria. Un miracolo,ottenuto con sacrifici ed addirittura con processi nei tribunali, per difendere il diritto alla saute. Una vergogna tutta calabrese. Per difendere vite umane bisogna andare a processo per opera dei vertici aziendali di qualche anno addietro. Incredibile, ma vero, purtroppo.

Polistena oggi può vantare numeri ospedalieri da primato per interventi nel settore della Cardiostimolazione.

Nella premiazione del dott. Vincenzo Amodeo, il sindaco Falcomatà non si è risparmiato nel elogiare Amodeo, iniando dall’inizio della sua carriera al Gom di Reggio Calabria fino al suo impegno politico per difendere sempre i più deboli.