Anno nuovo, problemi vecchi. Ma non per questo dimenticati. Gli esponenti reggini di Forza Italia tornano a farsi portavoce dei più trascurati, delle periferie della Città.

È da Sud che riparte il “tour” nei disastri cittadini. Quest’oggi richiamata l’attenzione pubblica e soprattutto dell’Amministrazione sull’area di Croce Valanidi, con il sopralluogo del Capogruppo in Consiglio comunale Federico Milia, insieme a Paolo Paviglianiti ed ai consiglieri Antonino Caridi, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari.

Un quartiere abbandonato a se stesso, desolato, trascurato. In particolare la strada, a dir poco disastrata, è da attenzionare immediatamente per la sua pericolosità: tubi della condotta idrica rotti, buche ovunque che costringono le automobili ad invadere la corsia di marcia opposta per poter proseguire il percorso. È inaccettabile che versi in condizioni simili un’arteria principale come appunto quella che funge da collegamento per tutta la vallata del Valanidi.

“È vergognoso – denuncia Paviglianiti – che in una zona divenuta ormai da decenni agglomerato di migliaia di abitazioni e note attività commerciali molto frequentate, la strada principale versi in condizioni simili… al limite della sicurezza pubblica e ben oltre la decenza!”

Il gruppo di Forza Italia ha già provveduto ad inoltrare la segnalazione agli uffici comunali competenti. “Sollecitiamo l’Assessore ai Lavori pubblici affinché mette in programma questo necessario intervento, prendendo di punta la situazione che stiamo segnalando oggi e inserendola nell’agenda delle manutenzioni in maniera prioritaria!”