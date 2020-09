L’ultima settimana della campagna elettorale inizierà con un grande evento pubblico organizzato da Forza Italia a Reggio Calabria, precisamente a piazza Castello dove Lunedì 14 Settembre alle ore 18:30 si terrà una manifestazione pubblica in cui verranno presentati tutti i candidati della lista di Forza Italia, la più “rosa” con 20 donne su 32 candidati. E a presentarla non potevano che essere due grandi e autorevoli donne come Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria.

Con loro sul palco l’On. Francesco Cannizzaro, coordinatore provinciale del partito liberale, i parlamentari On. Maria Tripodi e Sen. Marco Siclari, i consiglieri regionali Giovanni Arruzzolo, Domenico Giannetta e Raffaele Sainato, sindaci e amministratori della Città Metropolitana e il candidato sindaco del centrodestra Nino Minicuci, a cui il partito azzurro darà la spinta verso un’entusiasmante corsa che lo porterà a Palazzo San Giorgio.

L’evento, inizialmente autorizzato per piazza Duomo, è stato spostato volutamente a piazza Castello per la sensibilità dimostrata dagli organizzatori di forza Italia nei confronti dei fedeli che proprio in questi giorni stanno gremendo la piazza per recarsi al Duomo a porgere un solenne saluto alla Madonna della Consolazione, Santa patrona della città.