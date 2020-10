Il 26 ottobre, con la prima seduta del Consiglio comunale del c.d. “secondo tempo” alla Giunta Falcomatà, è iniziato il mio percorso politico nell’interesse della Città di Reggio Calabria e dei reggini; un percorso che mi inorgoglisce, pur consapevole degli oneri che avrò per tutta la durata della mia supplenza, andando a rappresentare non solo Angela Marcianò, ma anche tutto il movimento politico che c’è alle sue spalle e quelle migliaia di persone che alle urne hanno scelto Noi, la Nostra trasparenza e la Nostra indipendenza.

Mi appresto a svolgere il ruolo con massimo impegno e dedizione, portando avanti un progetto ben definito, ampiamente illustrato durante la nostra campagna elettorale, improntata all’ascolto ed alle proposte. Allo stesso modo svolgerò l’OPPOSIZIONE, cosciente che non sarà un incarico semplice, soprattutto alla luce della precaria situazione cittadina.

La mia voce sarà espressione non solo del mio Capogruppo, Angela Marcianò, bensì dell’intera coalizione che ha reso possibile il mio ingresso a Palazzo San Giorgio e che si è sempre spesa con l’obiettivo di rappresentare L’UNICA VERA ALTERNATIVA per Reggio Calabria. Il mio obiettivo è quello di rappresentare tutta la cittadinanza ed in particolar modo le periferie, luoghi che devono essere attenzionati sempre e non soltanto durante la campagna elettorale, come questa Amministrazione ci ha ormai tristemente abituati. E’ infatti necessario portare avanti le istanze di tutti i cittadini, prestando ascolto alle fasce più deboli della popolazione, garantendo un’inevitabile sinergia tra istituzioni e cittadini.

Nulla verrà lasciato al caso, ci impegneremo per garantire un’opposizione vera, propositiva ed assolutamente rigorosa, facendoci portatori di istanze e proposte concrete nell’esclusivo interesse della collettività. Siamo stanchi di proclami e promesse, servono le competenze, le conoscenze e la consapevolezza che per Reggio non c’è più tempo da perdere. Occorre cambiare marcia, stare addosso alla nuova giunta, monitorando ogni passo e vigilando su ogni sua azione, all’insegna della legalità, della trasparenza e dell’onestà che saranno sempre i pilastri della nostra azione politica ed amministrativa.