Leone Manti detto “Lillo”, esponente della Democrazia Cristiana, negli anni Ottanta è consigliere regionale in Calabria e dal 1983 al 1985 ricopre il ruolo di assessore ai Trasporti, Enti Locali e Cooperazione nella giunta regionale di Bruno Dominijanni.

Viene eletto Deputato della XI legislatura della Repubblica Italiana per la DC nel 1992, restando in carica fino al 1994.

Negli anni Duemila fa parte dell’UDC e viene candidato dal centrodestra alla presidenza della Provincia di Reggio Calabria nel 2006, ottenendo il 39,95% dei voti, venendo sconfitto da Giuseppe Morabito del centrosinistra[2].

Successivamente aderisce alla Democrazia Cristiana di Giuseppe Pizza, di cui fino al 2013 è vicepresidente del Consiglio Nazionale.

