Polizia Locale: continuano le attività a tutela dei diversamente abili e della tutela della libera concorrenza disposti dal dirigente Zucco. Ancora denunce per esposizione di pass disabili falsi e sequestro ci merce alimentare priva di tracciamento.

Continua la lotta al furbetti dei tesserini per disabili da parte Polizia Locale.Negli ultimi giorni sono stati individuali e denunciati due soggetti che esponevano pass disabili presumibilmente falsi.

I pass sono stati ritirati e sottoposti a sequestro giudiziario.

I soggetti dovranno rispondere di truffa e uso di atto falso.

Sul fronte della lotta all’abusivismo commerciale, durante un servizio mirato, sono stati sanzionati tre venditori ambulanti per vendita irregolare o abusiva e sequestrato circa un quintale di derrate alimentari in vendita senza le prescritte condizioni di igienicità.

In ambito di polizia edilizia il competente nucleo ha individuato e sottoposto a sequestro giudiziario in manufatto sopraelevato di circa 50 mq in pieno centro.

Durante un servizio di polizia stradale infine, sono state sanzionate 45 persone per varie infrazioni , tra cui uso del telefonino, mancato uso della cintura di sicurezza, e sottoposte a sequestro tre autoveicoli perché circolavano senza la prescritta copertura assicurativa. Nei prossimi giorni analoghi servizi verranno svolti su tutto il territorio comunale.

Le attività di polizia giudiziaria sono ancora in fase di indagini preliminari e pertanto vige a carico dei denunciati la presunzione di innocenza.