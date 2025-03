Intervento dei Vigili del fuoco in Calabria per la rimozione di parti pericolanti di un edificio storico

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è impegnata dalle ore 10.15 circa su Corso Giuseppe Mazzini angolo Via Traversa Galluppi per la rimozione di parti ammalorate di cornicione ed intonaco sulla facciata esterna dello storico edificio che ospita il prestigioso Convitto Nazionale Pasquale Galluppi.

Intervento dei vigili del fuoco, con personale e tecniche Speleo Alpino Fluviali, è valso alla rimozione di parti in imminente pericolo di caduta e alla messa in sicurezza del sito a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Da successive ulteriori verifiche si riscontravano lesioni anche sulle cornici ornamentali delle finestre poste sulla facciata prospicente Corso Mazzini pertanto, si provvedeva a far transennare la zona in attesa della rimozione delle autovetture in sosta permettendo un ulteriore intervento dei vigili del fuoco con ausilio di Autoscala.

Intervento in atto, disagi per la viabilità.

Non si registrano danni a persone.