“Domani, martedì 14 settembre alle ore 10.30 sarà presentata ufficialmente la lista di Fratelli d’Italia, per la Circoscrizione Sud. Presso il lido “Pepy’s”, sul lungomare di Reggio Calabria, è convocata una conferenza stampa per presentare i sette candidati che il partito ha scelto per concorrere alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria. E’ previsto l’arrivo in città dell’On. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale ‘Organizzazione’ e responsabile della composizione delle liste in Calabria di Fratelli d’Italia; sarà presente anche l’On. Wanda Ferro, coordinatrice regionale. A fare gli onori di casa il Commissario metropolitano Denis Nesci.