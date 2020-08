La Polizia Locale di Reggio Calabria a seguito dello sviluppo di un’ attività di indagine delegata, ha scoperto 11 abusi edilizi di cui due a rilevanza penale. Sono stati complessivamente denunciate all’ A.g. 4 persone mentre un manufatto è stato sottoposto a sequestro giudiziario. Ben 9 i soggetti deferiti amministrativamente allo sportello unico edilizia. Sempre nella giornata di ieri, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del commercio abusivo sono stati sequestrati oltre 1200 pezzi di merce varia (soprattutto accessori per cellulari) venduta in spregio alle norme commerciali. Forte impegno della polizia locale anche in materia di prevenzione del covid 19. Nei giorni scorsi personale impegnato in apposito servizio ha sanzionato un esercizio commerciale per mancata adozione dei presidi di sanificazione e contenimento del virus.