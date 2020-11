Si è proceduto in maniera fattiva alla definizione del coordinamento

provinciale di ‘Fratelli d’Italia’. Un organismo che avrà il compito

di dare un indirizzo politico e di proposta al partito e alle sue

varie componenti decentrate.

Azioni, programmi e progettualità per l’adozione di una strategia

condivisa che possa soddisfare le esigenze di ogni singolo dirigente

di ogni comune dell’intero territorio metropolitano. Oltre i

componenti di diritto che ricoprono incarichi di rappresentanza e

all’interno delle istituzioni, il coordinamento sarà composto da

militanti storici del partito che hanno lavorato fin dall’inizio della

costituzione di FDI, giovani professionisti e volti nuovi della

politica reggina.

“Riorganizzare il partito qualificandolo, vuol dire aprire ad

esperienze della società civile che possono dare un contributo di

freschezza e novità, oltre che di indiscussa competenza” – queste le

parole di Denis Nesci, che ribadisce: “Guardare al futuro con

entusiasmo, superando definitivamente protagonismi e logiche che hanno

contribuito ad affossare i valori del centrodestra reggino, ed in

particolare in città. Puntiamo a creare un partito plurale che non

sacrifichi la propria identità, ma che guardi alle forze positive di

Reggio Calabria e dell’Area Metropolitana. Ragionare in termini di

contenuti ancor prima che di consensi sarà la sfida che dovrà porsi il

costituendo coordinamento”.

Già oggi la prima convocazione, al cui tavolo arriveranno le questioni

di imminente attualità politica. Dall’organizzazione territoriale,

alle prossime sfide elettorali, al problema sanità fino ad arrivare ai

temi di carattere sociale ed economico.



Di seguito i nomi che compongono il nuovo asset di FDI:

Nesci Denis – Commissario provinciale

Neri Giuseppe (componente di diritto)

Ripepi Massimo (componente di diritto)

Marino Demetrio (componente di diritto)

Costantino Angelo (componente di diritto)

Squillaci Bruno, delega di Vice Coordinatore

Angiò Giuseppe

Cascarano Marco

Frachea Francesca

Greco Luigi

Impusino Salvatore

Marino Gabriella Amanda Maria

Polimeno Maria Alessandra

Timpani Aurelio

Trimboli Aldo

Calabrese Giovanni (Sindaco di Locri)

Cavallaro Vincenzo (Sindaco di Candidoni)

Pezzimenti Giuseppe (Sindaco di Gerace)