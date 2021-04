“Abbiamo appreso, con immenso orgoglio, la notizia che la prof.ssa Cettina Nicolosi è stata confermata Presidente del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria. Il suo incarico si riconferma infatti per la terza volta dopo le due precedenti nomine triennali”. E’ quanto scrive in una nota il Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia. “La nostra concittadina, come ben sappiamo, vanta di una corposa carriera che ha visto sempre come protagonista la sua amata musica e, proprio in virtù di questa, lei stessa ha appassionatamente operato e dedicato buona parte della vita. La stessa “Orchestra di Fiati” di Cinquefrondi è nata dall’impegno e dalla dedizione della Nicolosi che, insieme ai ragazzi, ha regalato significativi ed emozionanti momenti musicali tenendo alto il nome della nostra cittadina anche al di fuori dei confini nazionali. Questo riconoscimento è quindi motivo di grande gioia per l’intera comunità cittadina, che da sempre e costantemente valorizza e mantiene vive le tradizioni culturali. Naturalmente continueranno le collaborazioni tra Amministrazione Comunale e la prof.ssa Nicolosi. Vogliamo congratularci per la conferma di questo prestigioso riconoscimento e facciamo al maestro gli auguri di buon lavoro”, conclude la nota.