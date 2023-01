Si è concluso oggi il processo celebrato dinanzi al Tribunale monocromatico di Reggio Calabria. Imputato F. A. Accusato di falsa testimonianza, art. 372 c.p.. Processo iniziato nel 2020 per fatti del 2015 [rissa aggravata] e presunta falsa testimonianza resa dinanzi all’A.G. [Trib. Minori di RC] nel 2018. Oggi, all’esito dell’ampia e articolata istruttoria Dibattimentale, nonostante il pm avesse ritenuto l’imputato colpevole del reato contestato e chiesto un anno di reclusione, il Tribunale in totale accoglimento delle argomentazioni delle tesi difensive del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Catalano del Foro di Palmi, ha mandato assolto l’imputato con la formula piu ampia, per non aver commesso il fatto.