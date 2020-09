Lo scrutinio delle schede in tre sezioni non è stato completato nel termine ultimo indicato dalla prefettura e il tutto è stato inviato alla commissione elettorale.

Il risultato delle elezioni comunali a Reggio Calabria è quindi ancora parziale anche se i dati sono consolidati: 37% per Giuseppe Falcomatà e 33% per Antonino Minicuci. Record di schede annullate mentre ancora non si hanno i dati delle preferenze ai singoli consiglieri.

Giuseppe Falcomatà 37,09%

Partito Democratico 10,46% (9.422)

S’Intesi 5,06% (4.553)

Reggio Coraggiosa 4,17% (3.756)

Innamorarsi di Reggio 4,45% (4.010)

Italia Viva 3,78% (3.408)

Reset 3,50% (3.066)

La Svolta 3,42% (3.080)

A Testa Alta-PSI 2,89% (2.606)

Primavera Democratica 2,53% (2.274)

Patto per il Cambiamento 0,65% (581)

Reggio Bene Comune – Reggio non si Lega 0,48% (431)

Antonino Minicuci 33,88%

Forza Italia 11,11% (10.007)

Fratelli d’Italia 7.75% (6.976)

Lega 4,76% (4.286)

Cambiamo! Con Toti 4.41% (3.975)

Minicuci Sindaco 3.40% (3.061)

Reggio Attiva 3.24% (2.918)

Ogni Giorno Reggio Calabria 2.76% (2.918)

#AmaReggio 2,04% (1.841)

Meda 0.79% (707)

Nuova Italia Unita 0.58% (519)

Angela Marcianò 13,88%

Per Reggio Città metropolitana 3,26% (2.939)

Identità reggina 1.57% (1.411)

In marcia 0.85% (765)

Msi Fiamma Tricolore 0.79% (714)

SAVERIO PAZZANO: 6,35% (5.894)

La Strada 4,34%

Riabitare Reggio 0,56% (505)

Klaus Davi 4,64%

Klaus Davi per Reggio 2.98% (2.684)

FABIO FOTI: 2,41% (2.237)

Movimento Cinque Stelle 2.04% (1.841)

Maria Laura Tortorella 0,81%

Patto Civico 0,65% (584)

Fabio Putortì 0,66%

Miti Unione del Sud 0,59% (531)

Pino Siclari 0,29%

Partito Comunista dei Lavoratori 0,16% (147)